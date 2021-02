Firenze. Area giochi inclusiva per il giardino di Borgo Allegri con il crowdfunding Il cielo di Uberto (Di lunedì 15 febbraio 2021) Una raccolta fondi per realizzare e donare alla città un’Area gioco inclusiva nel giardino di Borgo Allegri in memoria di Uberto Ardovini. È l’iniziativa di crowdfunding lanciata su ‘Gofoundme’ con il patrocinio del Comune di Firenze per acquistare un albero, un’altalena ‘Orsy’ e due giochi musicali con campana tubolare e piano xilofono. “Il cielo di Uberto è sempre stato il giardino di Borgo Allegri – ha detto il sindaco Dario Nardella -, nel cuore di Firenze. Con questa raccolta fondi un luogo speciale della nostra città può diventare più bello e inclusivo, per ricordare Uberto e colorare un posto a lui tanto ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 15 febbraio 2021) Una raccolta fondi per realizzare e donare alla città un’gioconeldiin memoria diArdovini. È l’iniziativa dilanciata su ‘Gofoundme’ con il patrocinio del Comune diper acquistare un albero, un’altalena ‘Orsy’ e duemusicali con campana tubolare e piano xilofono. “Ildiè sempre stato ildi– ha detto il sindaco Dario Nardella -, nel cuore di. Con questa raccolta fondi un luogo speciale della nostra città può diventare più bello e inclusivo, per ricordaree colorare un posto a lui tanto ...

