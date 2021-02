Facebook potrebbe puntare su uno smartwatch per avere, come ritorno, ancora più dati utenti (Di domenica 14 febbraio 2021) Il Facebook Watch s’ha da fare, a quanto pare. Il colosso starebbe pensando – secondo quanto riporta The Information – di lanciare lo smartwatch il prossimo anno. Il prodotto sarebbe tutto focalizzato sulla messaggistica istantanea e sulla salute, con funzionalità appositamente dedicate. La notizia arriverebbe da quattro fonti interne a Facebook ma, ad ora, non si ha idea né del nome – Facebook Watch è solo un’ipotesi – né di quanto costerà. Si fanno largo le ipotesi, però, basate sul fatto che – utilizzando una versione open-source di Google Android – il Facebook Watch scenderà in campo come diretto concorrente dell’Apple Watch. LEGGI ANCHE >>> Ormai Facebook sa solo copiare Lo smartwatch Facebook contro Apple Watch Da parte ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 14 febbraio 2021) IlWatch s’ha da fare, a quanto pare. Il colosso starebbe pensando – secondo quanto riporta The Information – di lanciare loil prossimo anno. Il prodotto sarebbe tutto focalizzato sulla messaggistica istantanea e sulla salute, con funzionalità appositamente dedicate. La notizia arriverebbe da quattro fonti interne ama, ad ora, non si ha idea né del nome –Watch è solo un’ipotesi – né di quanto costerà. Si fanno largo le ipotesi, però, basate sul fatto che – utilizzando una versione open-source di Google Android – ilWatch scenderà in campodiretto concorrente dell’Apple Watch. LEGGI ANCHE >>> Ormaisa solo copiare Locontro Apple Watch Da parte ...

Linkiesta : Non è su Facebook, non è su Twitter, e figuriamoci se sta su Instagram o TikTok. Se #Draghi il no-social farà scuol… - EntropiaCosmica : RT @AroundThe7able: #LeRegoladeltavolo, numero 4886: Ogni richiesta di collaborazione potrebbe portare a inaspettare, dolorose e sonore sco… - VirgiliMario : Adesso Twitter e Facebook devono riaprite il suo account... E potrebbe chiedere i danni - AroundThe7able : #LeRegoladeltavolo, numero 4886: Ogni richiesta di collaborazione potrebbe portare a inaspettare, dolorose e sonore… - matteornati : Facebook è poco famosa per la parte hardware eppure è riuscita a sfornare piccoli gioielli come Oculus Quest. Ora p… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook potrebbe Youtube e la privacy:ecco la guida pratica per evitare limitazioni e blocco dell'account

... al confronto con quelle di Facebook e Twitter. Altro aspetto notevole è che non c'è un capitolo ... Al terzo lo chiude e potrebbe chiudere anche l'account dell'utente. In casi gravi o per canali tutti ...

Govone, lavori di potatura e di abbattimento di alberi nel parco del Castello. La Minoranza: 'Intervento controindicato per un parco storico'...

' Abbiamo preso atto della comunicazione ufficiale, avvenuta tramite Facebook, circa i "lavori di ... cosa che non è stata fatta in questi ultimi anni? Un'adeguata potatura non potrebbe forse evitare ...

Facebook sta lavorando ad uno smartwatch Today.it ... al confronto con quelle die Twitter. Altro aspetto notevole è che non c'è un capitolo ... Al terzo lo chiude echiudere anche l'account dell'utente. In casi gravi o per canali tutti ...' Abbiamo preso atto della comunicazione ufficiale, avvenuta tramite, circa i "lavori di ... cosa che non è stata fatta in questi ultimi anni? Un'adeguata potatura nonforse evitare ...