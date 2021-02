Ciao Maschio, Nunzia De Girolamo su Instagram: “Accetto le critiche” (Di domenica 14 febbraio 2021) Dopo giorni, anzi settimane di annunci, spot e una scrosciante pioggia di critiche finalmente Nunzia De Girolamo ha debuttato in casa Rai con il suo talk show, Ciao Maschio. Anche durante la prima puntata, andata in onda sabato 13 febbraio in seconda serata, non sono mancati i commenti che nel bene e nel male hanno fatto da cornice a un doppio esordio. Quello del programma in sé, ma soprattutto quello di una De Girolamo nell’inedita veste di conduttrice. La padrona di casa ha condiviso su Instagram un post, che la ritrae in un micro-video nel suo bel studio a tinte viola. Video a cui ha aggiunto, però, un messaggio per i telespettatori che hanno seguito la prima puntata del talk. “Mi avete inondato di messaggi e commenti per la prima di Ciao ... Leggi su dilei (Di domenica 14 febbraio 2021) Dopo giorni, anzi settimane di annunci, spot e una scrosciante pioggia difinalmenteDeha debuttato in casa Rai con il suo talk show,. Anche durante la prima puntata, andata in onda sabato 13 febbraio in seconda serata, non sono mancati i commenti che nel bene e nel male hanno fatto da cornice a un doppio esordio. Quello del programma in sé, ma soprattutto quello di una Denell’inedita veste di conduttrice. La padrona di casa ha condiviso suun post, che la ritrae in un micro-video nel suo bel studio a tinte viola. Video a cui ha aggiunto, però, un messaggio per i telespettatori che hanno seguito la prima puntata del talk. “Mi avete inondato di messaggi e commenti per la prima di...

RaiUno : Un messaggio in segreteria per #StefanoDeMartino... Il mittente? Scopri il significato della telefonata, la prima… - Dansai75 : RT @RaiUno: Un messaggio in segreteria per #StefanoDeMartino... Il mittente? Scopri il significato della telefonata, la prima puntata di… - iocheamosolome : Ritengo anche io non sia stato un inizio brillante ma trovo questo articolo altrettanto banale. #ciaomaschio ~~~~~… - FabioTraversa : RT @franco_bagnasco: Per @tpi ho visto i debutti di Parlami d'amore e Ciao maschio, ieri su #Rai1 - franco_bagnasco : Per @tpi ho visto i debutti di Parlami d'amore e Ciao maschio, ieri su #Rai1 -