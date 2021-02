Che tempo che fa, gli ospiti di Fabio Fazio: Verdone, Mahmood, Orietta Berti (Di domenica 14 febbraio 2021) Chi saranno gli ospiti di Fabio Fazio nel salotto di Che tempo che fa di domenica 14 febbraio 2021? Con chi il conduttore discuterà di attualità, Covid-19, emergenza sanitaria? Oltre al professor Burioni, tra gli ospiti della trasmissione ci saranno: il professor Walter Ricciardi, Maurizio Costanzo, Carlo Verdone, Mahmood e molti altri. Nuovo appuntamento del 2021 con Che tempo che fa domenica 14 febbraio 2021 su Rai 3. Il programma Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 14 febbraio 2021) Chi saranno glidinel salotto di Cheche fa di domenica 14 febbraio 2021? Con chi il conduttore discuterà di attualità, Covid-19, emergenza sanitaria? Oltre al professor Burioni, tra glidella trasmissione ci saranno: il professor Walter Ricciardi, Maurizio Costanzo, Carloe molti altri. Nuovo appuntamento del 2021 con Cheche fa domenica 14 febbraio 2021 su Rai 3. Il programma Articolo completo: dal blog SoloDonna

welikeduel : 'Renzi è riuscito a far cadere Conte, ma ha riportato al Governo Berlusconi e Salvini. Per una persona che ha guida… - BentivogliMarco : Poco tempo per recuperare ritardi e costruire un Italia più forte e solidale. Ma soprattutto perché il paese capis… - ZZiliani : #NapoliJuve, fine primo tempo. C’erano due rigori per il Napoli (il primo non dato nonostante il controllo VAR), du… - CarpaneseSilva1 : RT @jopratix: @FabioFranchi1 Per esperienza diretta posso dire che una mia collega (giovane) ha avuto un'amnesia iniziata appena dopo il va… - danielecorax : RT @welikeduel: 'Renzi è riuscito a far cadere Conte, ma ha riportato al Governo Berlusconi e Salvini. Per una persona che ha guidato il pr… -