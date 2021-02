C'è posta per te, Eugenio chiede scusa a sua moglie Antonella: «Siamo due vulcani a letto» (Di domenica 14 febbraio 2021) Una delle storie più seguite della sesta puntata di C'è posta per te è quella del matrimonio in crisi tra Eugenio e Antonella. Una storia dai risvolti drammatici per la fine dell'amore nella coppia, ma che ha molto divertito il pubblico per la singolarità dei due protagonisti. Eugenio con il vizio delle chat Eugenio, 56enne di Nerola (Roma), venti giorni prima della registrazione del programma, riceve, dalla moglie Antonella, la notizia che la donna vuol andare dall'avvocato per chiedere il divorzio, salvo che, in maniera bonaria, non ci si accordi per una separazione in casa. La causa della rottura, dopo 32 anni di matrimonio, è il vizio dell'uomo di chattare, su social network di incontri, con altre donne. L'uomo nel 2008, per noia, si iscrive a ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 14 febbraio 2021) Una delle storie più seguite della sesta puntata di C'èper te è quella del matrimonio in crisi tra. Una storia dai risvolti drammatici per la fine dell'amore nella coppia, ma che ha molto divertito il pubblico per la singolarità dei due protagonisti.con il vizio delle chat, 56enne di Nerola (Roma), venti giorni prima della registrazione del programma, riceve, dalla, la notizia che la donna vuol andare dall'avvocato perre il divorzio, salvo che, in maniera bonaria, non ci si accordi per una separazione in casa. La causa della rottura, dopo 32 anni di matrimonio, è il vizio dell'uomo di chattare, su social network di incontri, con altre donne. L'uomo nel 2008, per noia, si iscrive a ...

