Biasin: “C’è pressione per chi si gioca lo Scudetto” | News (Di domenica 14 febbraio 2021) Le ultime notizie sul Milan: Fabrizio Biasin ha speso delle parole sulla lotta Scudetto. Secondo lui, chi si gioca il tricolore sente una certa pressione Biasin: “C’è pressione per chi si gioca lo Scudetto” News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 14 febbraio 2021) Le ultime notizie sul Milan: Fabrizioha speso delle parole sulla lotta. Secondo lui, chi siil tricolore sente una certa: “C’èper chi siloPianeta Milan.

PianetaMilan : .@FBiasin a @tutticonvocati: 'C'è pressione per chi si gioca lo #Scudetto' | #News - #Calcio @SerieA #SerieA… - milansette : Biasin: 'C'è una sorta di pressione che si passano le tre che si giocano lo scudetto che è interessante' - sportli26181512 : Biasin: 'C'è una sorta di pressione che si passano le tre che si giocano lo scudetto che è interessante' : Interven… - AndreaInterNews : @totofaz Su Biasin c'è questa cattiva informazione che sia il burattino di qualcuno e dica cose pro/contro l'Inter… - infoitsport : Biasin: “Inter, stagione molto positiva o fallimento. Non c’è terza via. Eriksen? Se c’è Vidal…” -