Australian Open 2021 | Grigor Dimitrov ai quarti di finale | Dominic Thiem crolla ed esce di scena

(Di domenica 14 febbraio 2021)si qualifica per ididegliper la quarta volta in carriera. Il bulgaro, testa di serie numero 18, elimina unsempre più irriconoscibile col passare dei minuti: l’austriaco, finalista nel 2020,nella seconda metà del match cedendo per 6-4 6-4 6-0. Il prossimo avversario disarà il sorprendente russo Aslan Karatsev, che, uscito dalle qualificazioni, è il primo esordiente Slam ad arrivare aida 25 anni a questa parte (l’ultimo fu il tedesco Alex Radulescu a Wimbledon 1996) grazie alla rimonta in cinque set sul canadese Felix Auger-Aliassime. Eppure le premesse non sarebbero queste, conche va ...

A 39 anni Serena Williams vola ai quarti di finale dell'd'Australia superando in un match tiratissimo la bielorussa Aryna Sabalenka per 6 - 4 2 - 6 6 - 4. E non la ferma nemmeno una brutta caduta nel secondo set, quando è scivolata con una torsione ...... il numero 3 del mondo cede di schianto al cospetto di Grigor Dimitrov che per la quarta volta in carriera raggiunge i quarti di finale degli. La rimonta con Kyrgios di due giorni fa ...Si è aperta con due sorprese la giornata odierna a Melbourne, dove sono in corso i match di quarto turno degli Australian Open 2021 maschili. Il primo tennista a staccare il pass per i quarti di ...A Melbourne gli ottavi di finale maschili si aprono con due grandi sorprese quelle di Aslan Karatsev e Grigor Dimitrov. Subito due upset nella domenica di Australian Open che registra le eliminazioni ...