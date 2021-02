WiLD è ancora in sviluppo? Un nuovo annuncio di lavoro sembrerebbe confermarlo (Di sabato 13 febbraio 2021) WiLD doveva essere un'avventura survival esclusiva per PlayStation 4, creata da WiLD Sheep Studio e diretta da Michel Ancel. Il titolo venne annunciato nel lontano 2014, durante la Gamescom e mostrato nuovamente alla Paris Games Week nell'ottobre 2015. Dopodiché? Il nulla. Nonostante le varie conferme di Ancel sullo stato dei lavori, l'ultima delle quali nel 2020, quando annunciò la sua uscita da Ubisoft e l'abbandono del progetto, molti hanno iniziato a considerare WiLD come un vaporware che non avrebbe mai visto la luce. Sarà così? Non possiamo dirlo con certezza, dato che gli sviluppatori non hanno mai formalizzato la cancellazione del gioco. A dirla tutta, oggi potremmo avere fra le mani una prova che confermerebbe l'esatto opposto, ovvero che WiLD è tutt'ora in sviluppo: tale prova è un ... Leggi su eurogamer (Di sabato 13 febbraio 2021)doveva essere un'avventura survival esclusiva per PlayStation 4, creata daSheep Studio e diretta da Michel Ancel. Il titolo venne annunciato nel lontano 2014, durante la Gamescom e mostrato nuovamente alla Paris Games Week nell'ottobre 2015. Dopodiché? Il nulla. Nonostante le varie conferme di Ancel sullo stato dei lavori, l'ultima delle quali nel 2020, quando annunciò la sua uscita da Ubisoft e l'abbandono del progetto, molti hanno iniziato a considerarecome un vaporware che non avrebbe mai visto la luce. Sarà così? Non possiamo dirlo con certezza, dato che gli sviluppatori non hanno mai formalizzato la cancellazione del gioco. A dirla tutta, oggi potremmo avere fra le mani una prova che confermerebbe l'esatto opposto, ovvero cheè tutt'ora in: tale prova è un ...

WiLD, titolo annunciato parecchi anni fa e creato da Michel Ancel, potrebbe non essere morto del tutto, se diamo per buono questo annuncio di lavoro.

