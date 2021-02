Trapani | botte e minacce a figlia e compagna | denunciati 2 uomini violenti

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 febbraio 2021) Palermo, 13 feb. (Adnkronos) - Un uomo di 49 anni è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Petrosino () con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. A fare scattare le indagini è stata la23enne, che ha chiesto aiuto a militari raccontando lee le violenze subite ormai da alcuni anni "in maniera continuativa e reiterata" da parte del padre. Dopo l'ultimo litigio nato per futili motivi e l'ennesima aggressione, che l'ha costretta a ricorrere alle cure mediche la ragazza ha trovato il coraggio di denunciare le violenze subite. Per il 49enne è così scattata la denuncia. Stessa sorte a Castellammare del Golfo, sempre nel Trapanese, per un 37enne. I militari sono intervenuti dopo la segnalazione di una lite in corso. Giunti nell'appartamento hanno accertato che l'uomo, con precedenti di polizia, ...