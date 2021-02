Spezia-Milan, all’andata età media rossonera da record: i dettagli (Di sabato 13 febbraio 2021) Nel match d'andata tra Milan e Spezia, i rossoneri hanno messo in campo un'età media da record. Ecco tutti i dettagli Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 13 febbraio 2021) Nel match d'andata tra, i rossoneri hanno messo in campo un'etàda. Ecco tutti iPianeta

IsmaelBennacer : ?? Spezia Calcio - AC Milan ?? Stade Alberto-Picco ? 20h45 #ForzaMilan ???? - Nortebet : LIVE ! Spezia - Milan Spezia Gol Atar 1.75 #SpeziaMilan - MilanistaSincer : Dominati dallo #Spezia. Il fenomenale #Milan di #Pioli. Finirà 2 o 3 a zero per loro. #SpeziaMilan - Amesis1 : @MilanNewsit Importantissimo? Per adesso è zero in campo come Kessiè! Troppo lento il Milan inguardabile...lo Spezi… - VitoDice : RT @SoyCalcio_: ? ¡DONNARUMMA! La primera gran parada del portero italiano para salvar al Milan. Spezia 0-0 Milan. #SpeziaMilan #SerieA -