«Se le volete magre, a San Valentino lasciate stare i cioccolatini»: la pubblicità del fioraio su Facebook che fa arrabbiare il web (Di sabato 13 febbraio 2021) «Se le volete magre, a San Valentino lasciate stare i cioccolatini», questo lo slogan scelto per la campagna pubblicitaria di San Valentino da un fioraio di Frosinone. Lo scopo forse era quello di vendere più mazzi di rose ma per ora il commerciante ha ottenuto solo una valanga di proteste sui social. Nel giro di 24 ore la foto postata sul profilo Facebook ha ricevuto centinaia di commenti. Il sentimento comune è stato quello dell’indignazione anche se non sono mancati messaggi di difesa. «Mi sembra un’esagerazione, voleva solo scherzare» hanno scritto alcuni utenti in risposta alle decine di accuse di discriminazione e sessismo. Anche la nota modella curvy italiana Elisa D’Ospina è intervenuta rispondendo con un post alla ... Leggi su open.online (Di sabato 13 febbraio 2021) «Se le, a San», questo lo slogan scelto per la campagna pubblicitaria di Sanda undi Frosinone. Lo scopo forse era quello di vendere più mazzi di rose ma per ora il commerciante ha ottenuto solo una valanga di proteste sui social. Nel giro di 24 ore la foto postata sul profiloha ricevuto centinaia di commenti. Il sentimento comune è stato quello dell’indignazione anche se non sono mancati messaggi di difesa. «Mi sembra un’esagerazione, voleva solo scherzare» hanno scritto alcuni utenti in risposta alle decine di accuse di discriminazione e sessismo. Anche la nota modella curvy italiana Elisa D’Ospina è intervenuta rispondendo con un post alla ...

luisamosello : RT @LaStampa: “Se le volete magre, a San Valentino lasciate stare i cioccolatini”: bufera sulla fioraia. Poi le scuse - GiovannaDiTroia : “#SanValentino, se le volete magre niente cioccolatini”: lo spot del fiorista indigna le femministe - rossanagiuda : RT @occhioallospot: Perché regalare fiori? Semplice. Perché i cioccolatini fanno ingrassare. E voi le volete magre le vostre donne, no? ??… - GINA32451015 : RT @LaStampa: “Se le volete magre, a San Valentino lasciate stare i cioccolatini”: bufera sulla fioraia. Poi le scuse - Artlandis : Se le volete magre...niente cioccolatini. Quando non sei creativo, non hai cultura, non sai che il medioevo è un p… -