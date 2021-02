Rocco Casalino a Propaganda Live: “Ubriaco di libertà. Ora disoccupato ma con Conte non è finita”. Poi la ‘croce’ del Grande Fratello (Di sabato 13 febbraio 2021) Nel giorno del governo Draghi, Propaganda Live (La7) ha proposto un’intervista esclusiva a Rocco Casalino, l’ormai ex portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte che intercettato per le vie di Roma ha dialogato con Diego Bianchi: “Adesso sono libero, dovevo seguire Conte anche per 23 ore al giorno, non mi reggevo in piedi. L’ultima volta a Bruxelles abbiamo dormito sulle sedie”. Casalino si lascia andare e precisa: “Sono Ubriaco di libertà, finalmente parlo a titolo personale”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Nel giorno del governo Draghi,(La7) ha proposto un’intervista esclusiva a, l’ormai ex portavoce dell’ex premier Giuseppeche intercettato per le vie di Roma ha dialogato con Diego Bianchi: “Adesso sono libero, dovevo seguireanche per 23 ore al giorno, non mi reggevo in piedi. L’ultima volta a Bruxelles abbiamo dormito sulle sedie”.si lascia andare e precisa: “Sonodi, finalmente parlo a titolo personale”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

