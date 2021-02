Pratovecchio Ar | autista scuolabus positivo | in quarantena centinaia di scolari

(Di sabato 13 febbraio 2021) La notizia è stata ufficializzata dal sindaco Niccolo Caleri mentre la Asl si è messa subito in modo per tracciare tutti i bimbi che hanno utilizzato lonelle giornate dell'8 e 9 febbraio L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Pratovecchio autista

LA NAZIONE

Situazione Covid critica aStia (Arezzo), in Casentino, dove sono un centinaio gli scolari tra materne, elementari e medie posti in quarantena a causa della positività del conducente di uno scuolabus, un 40enne. La ...Undello scuolabus diStia è stato trovato positivo al Covid. Da qui le indicazioni da parte del sindacio Nicolò Caleri, "La Usl ha ritenuto, a scopo preventivo, di mettere in ...AREZZO – Situazione Covid critica a Pratovecchio Stia (Arezzo), in Casentino, dove sono un centinaio gli scolari tra materne, elementari e medie posti in quarantena a causa della positività del ...Ha dato la notizia il sindaco Caleri nella tarda serata di giovedì: "Tenete i vostri figli a casa". E’ polemica sulle condizioni di sicurezza. La minoranza in Comune: "Ci segnalano che il conducente p ...