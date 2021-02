Prada Cup | Ben Ainslie | “Non cambia niente | dobbiamo solo vincere 7 regate Su Luna Rossa…”

Agenzia_Italia : Luna Rossa vince le prime due regate della Prada Cup, 2-0 sugli inglesi - Corriere : Coppa America, ci siamo: stanotte la sfida decisiva tra Ineos e Luna Rossa in Prada Cup... - Itfashiocouncil : Luna Rossa-Ineos Uk di Prada Cup, i risultati delle prime regate della finale | Sky Sport - TataFossati : RT @francapuntog: Vabbè, sdrammatizziamo... Prada America’s Cup! - francapuntog : Vabbè, sdrammatizziamo... Prada America’s Cup! -

AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) - Chi ben comincia è a metà dell'opera. In realtà la sfida è ancora lunga ma Luna Rossa non poteva iniziare meglio la finale di Prada Cup contro Ineos Team Uk: prime due regate e prime due vittorie per l'imbarcazione italiana. In condizioni di vento leggero che hanno portato il comitato di regata a scegliere il campo A per le gare.

Nonostante Ineos Team UK abbia incassato due sconfitte nella prima giornata delle finali di Prada Cup contro Luna Rossa, i britannici non hanno perso la minima convinzione nei propri mezzi. L'approccio rimane positivo.

Sabato perfetto per Luna Rossa, capace di dominare le prime due regate della Finale di Prada Cup. L'equipaggio ha travolto Ineos Uk nella baia di Auckland e si è portata sul 2-0 nella serie conclusiva.