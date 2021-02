Napoli-Juventus, Varriale: “Vittoria sofferta ma fondamentale. Pirlo, passo indietro grave” (Di domenica 14 febbraio 2021) “Vittoria sofferta ma fondamentale per Il Napoli che, pur con tante assenze, batte la Juventus. La decide Lorenzo Insigne che, mostrando personalità, stavolta segna il rigore e firma il suo gol n.100. Squadra a fianco di Gattuso mentre per Pirlo il passo indietro è grave”. Questo il commento, attraverso un tweet, del vicedirettore di Raisport, Enrico Varriale, al termine di Napoli-Juventus, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, deciso da un calcio di rigore di Lorenzo Insigne. Vittoria sofferta ma fondamentale per @sscNapoli che, pur con tante assenze, batte ... Leggi su sportface (Di domenica 14 febbraio 2021) “maper Ilche, pur con tante assenze, batte la. La decide Lorenzo Insigne che, mostrando personalità, stavolta segna il rigore e firma il suo gol n.100. Squadra a fianco di Gattuso mentre peril”. Questo il commento, attraverso un tweet, del vicedirettore di Raisport, Enrico, al termine di, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, deciso da un calcio di rigore di Lorenzo Insigne.maper @sscche, pur con tante assenze, batte ...

juventusfc : Mister @Pirlo_official: «Andiamo a Napoli per vincere» ?? Le parole alla vigilia di #NapoliJuve ??… - juventusfc : Did you know? ?? Quello che c'è da sapere su #NapoliJuve ?? - juventusfc : É il momento della diretta con Mister @Pirlo_Official! ???????? su @JuventusTV ? - Domenico1oo777 : RT @juventusfc: #NapoliJuve, le parole di Mister @Pirlo_official dopo la gara ?? - afradoc : RT @ZZiliani: #NapoliJuve, fine primo tempo. C’erano due rigori per il Napoli (il primo non dato nonostante il controllo VAR), due gialli p… -