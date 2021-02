MotoGP | Danilo Petrucci | dal passionale rosso all’ambizioso arancione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 febbraio 2021) Lavedrà, nel 2021, traslocare da Borgo Panigale a Mattighofen. Ad attenderlo la bellissima KTM RC16 con supporto ufficiale del team Tech3, gestito da Hervé Poncharal.porta con sé tanta esperienza in un team giovane, con a fianco un pilota altrettanto giovane da svezzare. Come simboleggia l’che predomina la sua nuova livrea, tante sono le ambizioni che porta con sé. Insieme a un’immensa voglia di rivalsa. Il cammino diinfino alla KTM Tech3 Dal total red al total orange. Non esistono mezze misure per. Il ternano è arrivato indopo aver sudato sette camicie a fare la gavetta. Un po’ come Morbidelli, la sua ...