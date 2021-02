Liverpool rosso di rabbia: terza sconfitta consecutiva (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Liverpool non sa più vincere. Tante assenze e molta fragilità: Alisson in versione “horror”, un mese da dimenticare Cala il sipario, si spengono le luci e scompare il Liverpool. Il lunch match contro il Leicester fotografa il momento dei Reds, in cui emerge molta fragilità e poca forza di difendere il risultato. Una gara gestita, senza subire tanti pericoli e con la netta sensazione che dopo il gol di Salah, il risultato non sarebbe cambiato. Il Liverpool nelle ultime partite ha mostrato la capacità di complicarsi la vita da un momento all’altro. L’ultimo mese di Alisson ne è la prova lampante. Sicuramente le sconfitte non sono dovute agli errori del brasiliano, ma dalle sue giocate (sbagliate) emerge il caos. Un altro errore da matita blu, questa volta con un’uscita scellerata, che segue la scia dei problemi in ... Leggi su zon (Di sabato 13 febbraio 2021) Ilnon sa più vincere. Tante assenze e molta fragilità: Alisson in versione “horror”, un mese da dimenticare Cala il sipario, si spengono le luci e scompare il. Il lunch match contro il Leicester fotografa il momento dei Reds, in cui emerge molta fragilità e poca forza di difendere il risultato. Una gara gestita, senza subire tanti pericoli e con la netta sensazione che dopo il gol di Salah, il risultato non sarebbe cambiato. Ilnelle ultime partite ha mostrato la capacità di complicarsi la vita da un momento all’altro. L’ultimo mese di Alisson ne è la prova lampante. Sicuramente le sconfitte non sono dovute agli errori del brasiliano, ma dalle sue giocate (sbagliate) emerge il caos. Un altro errore da matita blu, questa volta con un’uscita scellerata, che segue la scia dei problemi in ...

