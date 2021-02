Highlights Fognini-De Minaur: Australian Open 2021 (VIDEO) (Di sabato 13 febbraio 2021) Gli Highlights con i punti più belli dell’incontro tra Fabio Fognini e Alex De Minaur valevole per il terzo turno dell’Australian Open 2021. Su una Margaret Court Arena senza pubblico causa lockdown, il tennista ligure elimina il beniamino di casa in tre set dopo oltre due ore di incontro con i parziali di 6-4 6-3 6-4. Ecco la clip con i colpi più belli. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) Glicon i punti più belli dell’incontro tra Fabioe Alex Devalevole per il terzo turno dell’. Su una Margaret Court Arena senza pubblico causa lockdown, il tennista ligure elimina il beniamino di casa in tre set dopo oltre due ore di incontro con i parziali di 6-4 6-3 6-4. Ecco la clip con i colpi più belli. SportFace.

infoitsport : VIDEO Fognini-Herbert, Australian Open: highlights e sintesi, vittoria dell'azzurro in 3 set - OA_Sport : Le immagini del successo in tre set di Fabio Fognini su Pierre-Hugues Herbert - sportface2016 : #AusOpen Fognini-Herbert: il VIDEO degli HIGHLIGHTS del match valevole per il primo turno - Leonard40959202 : Medvedev vs Berrettini; Rublev vs Fognini | #ATPCup 2021 Final Highlights - boo_01111 : Medvedev vs Berrettini; Rublev vs Fognini | ATP Cup 2021 Final Highlights -