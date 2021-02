Governo | Zingaretti | ‘scuola | sanità e fisco | con Draghi con le nostre idee’**

(Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) – “Scuola: 5 % del Pil per l’istruzione.: 20 miliardi da investire per rinnovarla.: più equo e semplice. Concon leidee. Comincia da oggi la campagna a sostegno delle politiche del Governo”. Lo scrive il segretario del Pd, Nicola, su Fb. L'articolo CalcioWeb.

riotta : Lista ministri #Draghi ritarda perché Pd Lega FI Grillo sono ancora incerti su numeri e calibri da candidare. Il P… - ilriformista : È iniziata la resa dei conti nel @pdnetwork, che nelle ultime settimane non ne ha azzeccata una: monta la rabbia di… - fanpage : #GovernoDraghi, Zingaretti ne è sicuro: 'Abbiamo impedito il sopravvento di #ItaliaViva e Centrodestra' - matteotti_g : RT @Moonlightshad1: L'Italia è l'unica democrazia occidentale ad avere un governo di destra e un’opposizione di destra. Ma il problema è Z… - LuluDelTabarin : RT @Moonlightshad1: L'Italia è l'unica democrazia occidentale ad avere un governo di destra e un’opposizione di destra. Ma il problema è Z… -

Per questoin questi giorni ha insistito sulla tenuta dell'alleanza con 5 Stelle e Leu: ... C'è però chi fa ragionamenti a più ampio raggio: "Questoarriverà fino alla nomina del Capo ......due del segretario Pd Nicola; il secondo lo presiederà Giancarlo Giorgetti, vice del Capitano leghista Matteo Salvini. Si tratta di due ministeri interconnessi, tanto che nelConte ...Mario Draghi tiene sulle spine il Pd per la scelta dei ministri fino alla fine. E quando ufficializza la lista per il Pd è quasi una Caporetto.Roma, 13 feb. (askanews) - Eccole le donne del governo Draghi, 8 in tutto su 23. Solo un terzo dell'esecutivo nonostante gli appelli alla parità ...