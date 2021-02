Governo Draghi, per la Meloni squadra di compromesso, ma FI e Lega gongolano (Di sabato 13 febbraio 2021) Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni di fatto rappresenteranno un unicum nel panorama politico in seno al Governo appena nato, quello di Mario Draghi. Sarà l'unica forza politica di opposizione, anche se a dire della Meloni, sarà una opposizione costruttiva. Restando al centrodestra, ma dentro il Governo Draghi ci sono Forza Italia e Lega. Ed hanno spillato anche 3 Ministeri ciascuno. Pareri contrapposti quindi, quelli emersi dai primi commenti alla nuova squadra di Governo che Draghi ha appena ufficializzato. Salvini e Berlusconi possono gongolare, erano all'opposizione e si ritrovano nel Governo, mentre la Meloni è già piuttosto critica nei confronti della nascente ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 13 febbraio 2021) Fratelli d'Italia e Giorgiadi fatto rappresenteranno un unicum nel panorama politico in seno alappena nato, quello di Mario. Sarà l'unica forza politica di opposizione, anche se a dire della, sarà una opposizione costruttiva. Restando al centrodestra, ma dentro ilci sono Forza Italia e. Ed hanno spillato anche 3 Ministeri ciascuno. Pareri contrapposti quindi, quelli emersi dai primi commenti alla nuovadicheha appena ufficializzato. Salvini e Berlusconi possono gongolare, erano all'opposizione e si ritrovano nel, mentre laè già piuttosto critica nei confronti della nascente ...

matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - TeresaBellanova : Il Paese ha finalmente un governo all’altezza delle sfide che ci attendono, grazie anche ad alcuni nomi eccezionali… - AttilaAzureRive : RT @mara_carfagna: Ringrazio il Presidente Mattarella e il Presidente Draghi per la fiducia e il privilegio che mi concedono chiamandomi a… - ElicrinaMacrina : RT @euronewsit: La ricetta del governo Draghi per disincagliare l'Italia in pandemia -