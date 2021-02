**Governo: Draghi al lavoro a p. Chigi, stessa stanza fino a poche ore fa di Conte’** (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) – Primo giorno di lavoro a palazzo Chigi per Mario Draghi. Il premier si è intrattenuto, a quanto viene riferito, con il neosottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli. Draghi sta lavorando nella stanza che fino a poche ore prima era occupata del premier uscente Giuseppe Conte. Al momento il nuovo presidente del Consiglio non ha ancora uno staff, sono vuote per ora le stanze riservate a portavoce e ufficio della comunicazione. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) – Primo giorno dia palazzoper Mario. Il premier si è intrattenuto, a quanto viene riferito, con il neosottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli.sta lavorando nellacheore prima era occupata del premier uscente Giuseppe Conte. Al momento il nuovo presidente del Consiglio non ha ancora uno staff, sono vuote per ora le stanze riservate a portavoce e ufficio della comunicazione. L'articolo CalcioWeb.

