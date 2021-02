**Governo: Casalino in lacrime durante il saluto a Conte nel cortile P.Chigi** (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) – Si commuove Rocco Casalino, mentre i dipendenti di Palazzo Chigi tributano un applauso lunghissimo al premier uscente, che saluta con la mano alzata nel cortile della sede della presidenza, la compagna Olivia Paladino al suo fianco. Il portavoce di Conte, vestito d’ordinanza e mascherina bianca sul volto, non trattiene le lacrime. Qualche fotografo cattura l’immagine, che ora sta rimbalzando sui social. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) – Si commuove Rocco, mentre i dipendenti di Palazzo Chigi tributano un applauso lunghissimo al premier uscente, che saluta con la mano alzata neldella sede della presidenza, la compagna Olivia Paladino al suo fianco. Il portavoce di, vestito d’ordinanza e mascherina bianca sul volto, non trattiene le. Qualche fotografo cattura l’immagine, che ora sta rimbalzando sui social. L'articolo CalcioWeb.

