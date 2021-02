AnsaTrentinoAA : Cortina: Paris il più veloce nella 2/a prova di discesa. Su tracciato cambiato dopo proteste,azzurro precede Franz… - apetrazzuolo : CORTINA 2021 - Paris il più veloce nella seconda prova della discesa - giornaleradiofm : Cortina: Paris il più veloce nella 2/a prova di discesa: (ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 13 FEB - L'azzurro Dominik Par… - Fantaski_it : Cortina 2021: Paris miglior tempo nell'ultima prova #fisalpine - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: #refusando odierno x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? #Sci, Mondiali #Cortina: Paris vola in prova, ma è #polemica sull… -

Ultime Notizie dalla rete : Cortina Paris

...Dominik, con il tempo di 1.39.57, è stato il più veloce nella seconda ed ultima prova sulla pista Vertigine sulle Tofane in vista della discesa libera di domani ai Mondiali di sci did'......Dominik, con il tempo di 1.39.57, è stato il più veloce nella seconda ed ultima prova sulla pista Vertigine sulle Tofane in vista della discesa libera di domani ai Mondiali di sci did'...L'azzurro Dominik Paris, con il tempo di 1.39.57, è stato il più veloce nella seconda ed ultima prova sulla pista Vertigine sulle Tofane in vista della discesa libera di domani ai Mondiali di sci di C ...L'azzurro Dominik Paris, con il tempo di 1.39.57, è stato il più veloce nella seconda ed ultima prova sulla pista Vertigine sulle Tofane in vista della discesa libera di domani ai Mondiali di sci di C ...