Chi è Sabrina Simader, l'unica sciatrice kenyana ai Mondiali di Cortina 2021

Cortina 2021, Mondiali di sci - In Kenya nessuno scia, mancano anche i termini per definire la disciplina. La neve c'è, poca, ma si "guarda" non si usa. Sabrina Simader, che a tre anni si è trasferita a Haus in Ennstal in Austria, ha imparato a sciare grazie al padre adottivo: «Ad essere sinceri quando ho provato per la prima volta gli sci non sono rimasta molto impressionata, e meno che mai dalla neve e dal freddo: cose alle quali non ero minimamente abituata in Kenya. Col tempo ci ho fatto l'abitudine e adesso li amo». Oggi, a 22 anni, Sabrina Simader ha preso parte alle gare di Cortina 2021, dopo l'esordio mondiale a St. Moritz nel 2017. Certo, un gran risultato non l'ha fatto, si è piazzata ultima con 8 secondi e 36 centesimi di ...

