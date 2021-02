Cdm, Draghi: “Sarà governo ambientalista” (Di sabato 13 febbraio 2021) Quello di Mario Draghi “Sarà un governo ambientalista”. Questo, a quanto apprende l’Adnkronos, quanto avrebbe detto il nuovo premier nel Cdm appena terminato. Si tratta del primo Consiglio dei ministri del governo Draghi, iniziato poco dopo il passaggio di consegne con Conte e la cerimonia dello scambio della campanella a Palazzo Chigi e durato circa 30 minuti. “Il nostro Sarà un governo ambientalista, qualsiasi cosa faremo – a partire dalla creazione di posti di lavoro – deve andare incontro alla sensibilità ambientale e non andare a gravare la situazione” esistente, avrebbe il premier rivolgendosi ai ministri durante il Cdm. “Mi aspetto la massima collaborazione”, perché una “missione” importante attende il ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 febbraio 2021) Quello di Marioun”. Questo, a quanto apprende l’Adnkronos, quanto avrebbe detto il nuovo premier nel Cdm appena terminato. Si tratta del primo Consiglio dei ministri del, iniziato poco dopo il passaggio di consegne con Conte e la cerimonia dello scambio della campanella a Palazzo Chigi e durato circa 30 minuti. “Il nostroun, qualsiasi cosa faremo – a partire dalla creazione di posti di lavoro – deve andare incontro alla sensibilità ambientale e non andare a gravare la situazione” esistente, avrebbe il premier rivolgendosi ai ministri durante il Cdm. “Mi aspetto la massima collaborazione”, perché una “missione” importante attende il ...

