Carceri: spaccio droga in istituto Benevento, 5 misure cautelari (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella mattina odierna, a seguito di indagini coordinate dalla Procura di Benevento, la Polizia penitenziaria in servizio presso i Nuclei investigativi regionali di Torino, Firenze, Bari e Napoli, ed in particolare presso la Casa circondariale di Benevento, ha dato esecuzione, con il coordinamento del Nucleo Investigativo Centrale, all'ordinanza, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Benevento, di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere a carico di quattro soggetti già pregiudicati per reati anche di criminalità organizzata, nonché della misura di obbligo di dimora nei confronti di una donna incensurata residente nella Provincia di Napoli. Uno dei destinatari della misura, si è sottratto all'arresto in occasione dell'esecuzione, le ricerche sono in corso.

