Arcelor Mittal, Tar di Lecce sentenzia: '60 giorni per chiudere l'area a caldo' (Di sabato 13 febbraio 2021) BARI - Il Tar di Lecce ha respinto i ricorsi proposti da ArcelorMittal e Ilva in As contro l'ordinanza numero 15 del 2020, firmata dal sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, che imponeva ai gestori l'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 13 febbraio 2021) BARI - Il Tar diha respinto i ricorsi proposti dae Ilva in As contro l'ordinanza numero 15 del 2020, firmata dal sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, che imponeva ai gestori l'...

francofri : RT @LaGazzettaWeb: Arcelor Mittal, Tar di Lecce sentenzia: «60 giorni per chiudere l'area a caldo» - solounastella : RT @LaGazzettaWeb: Arcelor Mittal, Tar di Lecce sentenzia: «60 giorni per chiudere l'area a caldo» - LaGazzettaWeb : Arcelor Mittal, Tar di Lecce sentenzia: «60 giorni per chiudere l'area a caldo» - rivesdeseine_ : ma perché non arcelor mittal o i riva come ministri dell’ambiente a questo punto - CGILModena : RT @fiomnet: ???? #ArcelorMittal. Gianni Venturi #Fiom strategia premia azionisti, rischia di penalizzare produzione e occupazione in Italia… -