Allerta meteo, domani chiusi parchi e cimiteri a Napoli (Di sabato 13 febbraio 2021) A Napoli domani chiusi parchi e cimiteri cittadini a seguito dell’avviso di Allerta meteo emanato dalla protezione civile regionale che ha previsto per tutta la giornata “temperature in ulteriore diminuzione con valori minimi generalmente al di sotto di 0°C, gelate persistenti a tutte le quote, venti forti settentrionali con raffiche, mare agitato al largo e lungo le coste esposte”. La restrizione è stata disposta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi de Magistris. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 13 febbraio 2021) Acittadini a seguito dell’avviso diemanato dalla protezione civile regionale che ha previsto per tutta la giornata “temperature in ulteriore diminuzione con valori minimi generalmente al di sotto di 0°C, gelate persistenti a tutte le quote, venti forti settentrionali con raffiche, mare agitato al largo e lungo le coste esposte”. La restrizione è stata disposta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi de Magistris. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

