Vigilia di Salernitana-Vicenza: le voci degli allenatori

Alla Vigilia di Salernitana-Vicenza, lunch match della ventitreesima giornata di Serie B, in programma all' Arechi sabato 13 febbraio 2021 alle ore 12.00, sono intervenuti in conferenza stampa i tecnici delle due squadre, Fabrizio Castori e Domenico Di Carlo.

Vigilia di Salernitana-Vicenza: cosa ha detto Castori?

Dopo il pareggio ottenuto in extremis sul campo del Pisa, la Salernitana ritorna di nuovo in campo per affrontare il Vicenza cercando di ritornare subito alla vittoria, come richiesto dal tecnico granata Fabrizio Castori: "Quella di domani sarà la terza gara in una settimana e rappresenta sempre un'incognita. Abbiamo il massimo rispetto per il Vicenza, che rappresenta un avversario ostico, ma vogliamo tornare alla vittoria."

