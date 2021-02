Viale Grimaldi | beccato pusher con 8 dosi di cocaina

Ultime Notizie dalla rete : Viale Grimaldi

Intensi controlli a Librino hanno permesso di assicurare alla giustizia C. D, un 27enne accusa di spaccio. L'uomo è stato bloccato dagli agenti all'interno di un condominio dicon 8 dosi di cocaina e denaro, ritenuto provento della vendita dello stupefacente. Il tutto è stato sequestrato penalmente. Ulteriori controlli sono stati estesi al medesimo stabile e ...Nella giornata di ieri, personale del Commissariato Librino ha eseguito controlli volti a contrastare l'illegalità diffusa in, luogo ad alta densità criminale. A seguito di mirata attività investigativa, il catanese C. D. di anni 27 è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Nello ...CATANIA - Nella giornata di ieri, il personale del commissariato Librino, quartiere di Catania, ha eseguito controlli volti a contrastare l'illegalità ...Avviata dal Comune la collocazione di altri strumenti di videosorveglianza. Una nuova azione per sorprendere anzitutto i “professionisti” dello smaltimento di ingombranti e rifiuti speciali ...