Valerio Massimo Manfredi è in gravi condizioni: la situazione dopo l’incidente (Di venerdì 12 febbraio 2021) Preoccupano le condizioni di salute di Valerio Massimo Manfredi dopo un incidente in casa: la situazione attuale dello scrittore e della collega Grave incidente per Valerio Massimo Manfredi, noto scrittore… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 12 febbraio 2021) Preoccupano ledi salute diun incidente in casa: laattuale dello scrittore e della collega Grave incidente per, noto scrittore… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Agenzia_Ansa : Lo scrittore Valerio Massimo #Manfredi trovato esanime in casa a #Roma. Portato in ospedale in gravi condizioni co… - repubblica : ?? Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi trovato esanime in casa a Roma: è grave - Agenzia_Ansa : Paura per Valerio Massimo Manfredi: trovato esanime in casa a Roma, probabile intossicazione da monossido di carbon… - mlgelm : RT @illibraio: Paura per lo #scrittore Valerio Massimo Manfredi, trovato esanime in casa a Roma e ricoverato d’urgenza in ospedale. La caus… - massimopelicci1 : RT @GiorgiaMeloni: Ho letto con apprensione la notizia del ricovero d'urgenza in ospedale di Valerio Massimo Manfredi, scrittore e storico… -