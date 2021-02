“Un lavoratore impeccabile | una brava persona” Muore di Covid a 67 anni | “Addio | Nicola”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Si chiamavaPomponio ed era conosciutissimo a Penna (Pescara). L’uomo, 67, è morto improvvisamente all’ospedale di Pescara. Il 67enne già dipendente delle società che si occupano del metano si è spento a causa del coronavirus. Lascia la moglie Lina, impiegata della Provincia, il figlio Vittorio, in passato buon calciatore del Penne, e la sorella Chiara, oltre al fratello Elio, dipendente della società di trasporto, Tua. Alle 11.30 il funerale nella chiesa di San Massimiliano Kolbe. Un lutto per l’intera Penne dove Pomponio era molto stimato come. Un’altra morte dunque che allunga l’elenco di vittime dovute al virus che esordì anche qui in maniera dura quasi un anno fa allorquando venne violato l’ospedale San Massimo. A Penne l’emergenza sanitaria appare in via di peggioramento per ...

Ultime Notizie dalla rete : lavoratore impeccabile

Un lutto per l'intera Penne dove Pomponio era molto stimato come. Un'altra morte dunque che allunga l'elenco di vittime dovute al virus che esordì anche qui in maniera dura ...Un grande, una brava persona, dedito al lavoro e alla famiglia. È morto ieri all'... «Era un uomo davvero in gamba - il ricordo di un amico - Affidabile enel suo lavoro, ...