Ultime notizie sugli spostamenti tra regioni, verso la proroga (Di venerdì 12 febbraio 2021) La notizia è giunta questa mattina, il governo uscente ha deciso di firmare il decreto che proroga il divieto degli spostamenti tra regioni, anche se gialle, fino a venerdì 5 marzo 2021. Purtroppo la curva epidemica riprende a salire e quindi l'esecutivo, insieme all'approvazione del Quirinale, ha deciso per la proroga del divieto così da evitare flussi migratori nelle prossime settimane. Sono ormai giorni che gli scienziati hanno lanciato l'allarme relativo ad un'impennata dei contagi, qualora fossero state riaperte le regioni. Tale apprensione è stata pronunciata anche dai governatori delle regioni, i quali avrebbero chiesto a Francesco Boccia (ministro uscente) e Mario Draghi (neo presidente incaricato) di prorogare il divieto di spostamento tra ...

