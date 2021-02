Tempesta D’amore | anticipazioni 15 febbraio | l’indecisione di Franzi

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 12 febbraio 2021), puntata di lunedì 152021: Cristoph tornerà dalla Thailandia.attraverserà un momento difficile, in cui farà fatica a prendere delle decisioni ferree. Scopriamo qualche dettaglio in più sui colpi di scena che andranno a caratterizzare il nuovo episodio.15: Cristoph tornerà dalla Thailandia Ledella puntata di, che andrà in onda lunedì 152021, rivelano che Cristoph farà il suo rientro dalla Thailandia e dirà subito a Tim che grazie al DNA di Karl mandato da Linda, potrà vedere chi è stato ad innescare il fuoco all’hotel a Bangkok su ...