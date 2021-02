Spider-Man | incidente sul set | muore un attore

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.-Man, la celebre pellicola diretta da Sam Raimi, è stata segnata da un graveavvenuto sul set durante le riprese. Cos’è successo?-man questa sera sarà in onda su Tv8, in prima serata. La celebre pellicola di fantascienza vede alla regia Sam Raimi, mentre nel cast vanta di notevoli attori di estrema importanza, è

Toni_ct_1 : RT @S_ara_____: Spider man e MichealJackson sono a scuola. Tutto sotto controllo. - NmargheNiki : RT @S_ara_____: Spider man e MichealJackson sono a scuola. Tutto sotto controllo. - GianlucaOdinson : Spider-Man: Un Nuovo Universo, svelato il possibile villain del sequel? - - AnnaToniolo : RT @S_ara_____: Spider man e MichealJackson sono a scuola. Tutto sotto controllo. - badtasteit : #SpiderMan: Keanu Reeves ha rinunciato al ruolo di Kraven mesi fa? -

Ultime Notizie dalla rete : Spider Man

Wired Italia

... The Nice Guys, Proprio Lui?, San Valentino di sangue 3D, Agatha e la verità sull'omicidio del treno, Fuga nella giungla, Sin City,, Fino a prova contraria, Laguna Blu. The Nice Guys: il ...Un rumor sostiene che Jonathan Ohnn - alias la Macchia - sarà uno degli antagonisti nel sequel di: Un nuovo ...Spider-Man, la celebre pellicola diretta da Sam Raimi, è stata segnata da un grave incidente avvenuto sul set durante le riprese.Diversamente da quanto vociferato, Keanu Reeves non sembra interessato al ruolo di Kraven nel nuovo film Sony Pictures.