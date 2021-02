Roma Termini, duplice arresto separato: litigi, minacce e calci e pugni ai poliziotti (in entrambi i casi) (Di venerdì 12 febbraio 2021) Doppio arresto, per episodi diversi, da parte della Polizia di Stato nella zona della Stazione Termini. Il primo episodio accade in via Gioberti dove, gli equipaggi dei commissariati Viminale e Monte Mario, sono stati inviati presso un esercizio commerciale per la segnalazione di una lite tra il titolare ed un cliente. I poliziotti hanno trovato il cliente visibilmente adirato, che accusava il gestore del negozio di avergli rubato il cellulare. Inutili i tentavi degli agenti di calmare T.M. – le iniziali del cliente- che dopo aver minacciato il gestore ed i poliziotti, ha tirato fuori dalla tasca il cellulare, è uscito in strada. Una volta fuori, però, ha fatto cadere un ciclista di passaggio ed ha iniziato a prenderlo a calci e pugni. Leggi anche: Torvaianica, pusher a domicilio: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 febbraio 2021) Doppio, per episodi diversi, da parte della Polizia di Stato nella zona della Stazione. Il primo episodio accade in via Gioberti dove, gli equipaggi dei commissariati Viminale e Monte Mario, sono stati inviati presso un esercizio commerciale per la segnalazione di una lite tra il titolare ed un cliente. Ihanno trovato il cliente visibilmente adirato, che accusava il gestore del negozio di avergli rubato il cellulare. Inutili i tentavi degli agenti di calmare T.M. – le iniziali del cliente- che dopo aver minacciato il gestore ed i, ha tirato fuori dalla tasca il cellulare, è uscito in strada. Una volta fuori, però, ha fatto cadere un ciclista di passaggio ed ha iniziato a prenderlo a. Leggi anche: Torvaianica, pusher a domicilio: ...

CorriereCitta : Roma Termini, duplice arresto separato: litigi, minacce e calci e pugni ai poliziotti (in entrambi i casi) - simeonestringol : RT @crazybalzano: @InfoAtac @Roma volevo “complimentarmi” per i controlli e limitazioni agli accessi della #metroA, in particolare a #SanGi… - Gigithebeast1 : RT @UnoFRAtanti: Tutte le strade finiscono a Roma perché a Roma Termini. - 79_Alessio : RT @TplRoma: Atac dice basta a sottopassi e stazioni allagate ?? - TplRoma : Atac dice basta a sottopassi e stazioni allagate ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Termini MasterChef Italia, Maxwell eliminato: pressure test fatale

...nato in Michigan ma da anni adottato da Roma e dall'Italia. Leggi anche MasterChef, Max eliminato e Twitter si ribella MasterChef Italia, l'addio di Maxwell a giudici e compagni Ascolti In termini di ...

Inps: erogato il 99,1 per cento pagamenti Cig Covid

Roma, 12 feb 12:11 - I dati aggiornati all'8 febbraio 2021 del monitoraggio Inps sulle prestazioni ... Ma è necessario considerare che una parte di queste domande sono state tramesse oltre i termini ...

La banda del sottopassaggio, così il branco picchiava e rapinava i pendolari alla stazione Termini RomaToday Pedro: “Voglio vincere con la Roma, sarebbe importante per il club”

ROMA PEDRO INTERVISTA – Fonseca ritrova Pedro. Lo spagnolo torna a disposizione del tecnico per la sfida contro l’Udinese, dopo il problema muscolare accusato con lo Spezia in Coppa Italia. L’ex Chels ...

Asl Viterbo insieme a Roma 4 per la gestione dei pazienti con tumore cerebrale

Dal mese di gennaio 2021 è operativo un accordo di collaborazione tra le Asl di Viterbo e Roma 4 attraverso il quale è stata avviata la rete interaziendale per la gestione integrata dei pazienti con t ...

...nato in Michigan ma da anni adottato dae dall'Italia. Leggi anche MasterChef, Max eliminato e Twitter si ribella MasterChef Italia, l'addio di Maxwell a giudici e compagni Ascolti Indi ..., 12 feb 12:11 - I dati aggiornati all'8 febbraio 2021 del monitoraggio Inps sulle prestazioni ... Ma è necessario considerare che una parte di queste domande sono state tramesse oltre i...ROMA PEDRO INTERVISTA – Fonseca ritrova Pedro. Lo spagnolo torna a disposizione del tecnico per la sfida contro l’Udinese, dopo il problema muscolare accusato con lo Spezia in Coppa Italia. L’ex Chels ...Dal mese di gennaio 2021 è operativo un accordo di collaborazione tra le Asl di Viterbo e Roma 4 attraverso il quale è stata avviata la rete interaziendale per la gestione integrata dei pazienti con t ...