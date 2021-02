BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Roma, studente di tredici anni precipita dal secondo piano della scuola: è in codice rosso - leggoit : #Roma, studente di tredici anni precipita dal secondo piano della scuola: è in codice rosso - romatoday : Roma, 13enne cade dalla finestra della scuola: è grave in ospedale - shesliterature : RT @DomaniGiornale: La preside del liceo romano Giulio Cesare ha deciso di escludere dalla settimana dello studente gli incontri su aborto,… - giocarmon : Puoi leggerlo gratis con Kindle Unlimited #Amazon - Puoi acquistarlo con la Carta del docente o dello studente - Pu… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma studente

Unodi tredici anni è precipitato dalla finestra secondo piano di una scuola media del centro dischiantandosi nel cortile. A riportare la notizia è il Messaggero in un pezzo a firma di ......monopattino a unonel parcheggio dell'istituto scolastico "Mose Bianchi" di Monza, sono tornati in azione giovedì 11 febbraio nel pomeriggio sempre in città, nella centralissima piazza. ...Uno studente di tredici anni è precipitato dalla finestra secondo piano di una scuola media del centro di Roma schiantandosi nel cortile. A riportare la notizia è il Messaggero in ...Paura in una scuola media nel centro di Roma. Un ragazzino di 13 anni, per motivi non ancora chiari, è caduto da una finestra del secondo piano, schiantandosi nel cortile. Secondo ...