Napoli | torna Jorginho? L’agente | “solo ad una condizione…”

(Di venerdì 12 febbraio 2021)in Italia? Ilnon sta attraversando un buon momento, la squadra di Gennaro Gattuso è reduce dall’eliminazione in Coppa Italia contro l’Atalanta e si prepara per il fondamentale match di campionato con la Juventus. L’allenatore si gioca la panchina, Ringhio dovrà convincere soprattutto dal punto di vista della prestazione. Il futuro sembra già delineato con il ribaltone previsto al termine della stagione, ma in caso di altre sconfitte non è da escludere un divorzio anticipato. Nel frattempo si parla di futuro e di possibili trattative di calciomercato. Calciomercato, le ultime suFoto di Riccardo Antimiani / AnsaSia parlare di un possibile ritorno aldel centrocampista, un calciatore che ha ...

CalcioWeb : #Jorginho può tornare al @sscnapoli: le indicazioni arrivano direttamente dall'agente - sportal_it : Napoli, con Sarri rispunta Jorginho - SalernoSport24 : ??? Torna in vasca la pallanuoto della Rari Nantes Arechi C'è il derby con il Circolo Canottieri Napoli ?????… - francodelgiudi2 : @iINSIDER_ Se torna Sarri nn è detto che torni il Napoli, troppi giocatori da cambiare e tanti che nn ci sono più -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli torna

Il Mattino

... chea esibirsi davanti a un pubblico reale dopo le ultime performance presentate all'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles e al Museo Madre di, e ai concerti nel tour in Gran ...Dopo le riprese presso Palazzo Grauso Tartaglione a Marcianise e in Villa Porfidia a Recale , il set di Gomorra 5 , ultima stagione della popolare serie tv di Sky,nel Centro storico di, più precisamente ai Ponti Rossi . Come riportato da 'Fanpage', sul set è stato costruito un enorme luna park gonfiabile , che farà dunque da scenario ad una delle ...«Sarri nuovamente l’allenatore del Napoli? Nel calcio non si può escludere nulla. Se tornasse Sarri in panchina, farebbero qualche tentativo per Jorginho: al mister piace, è perfetto per il suo gioco.Nel volume di Giuseppe Cristoforoni, una preziosa collezione di cartoline d'epoca e il racconto dell'area occidentale di Napoli.