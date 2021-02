LIVE Biathlon | Sprint Mondiali in DIRETTA | Ponsiluoma vicino all’oro | 2 errori per Johannes Boe

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADI OGGI 15.03 Attenzione ai francesi. 5/5 in piedi per Jacquelin. Con 9/10 ha appena 7?1 da recuperare a! 15.02 All’arrivo è in testa(0) con 23?9 su Fillon Maillet (1). Grandissimo giro finale del francese. 15.01 5/5 perBoe, che dunque chiude con 8/10. Il norvegese è sesto dopo due poligoni a 25?6 da. E’ andato come un missile sugli sci, ma oggi non basterà per vincere. 15.00 SAMUELSSON SBAGLIA L’ULTIMO BERSAGLIO! Lo svedese è terzo dopo due poligoni a 16? da, che a questo punto sta cullando un pensiero stupendo… 14.59 Il norvegese Laegreid, appesantito, chiude secondo a 25?7 da. 14.58 ...