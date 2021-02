Governo Draghi, ecco la lista dei ministri: due quelli campani (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl premier incaricato Mario Draghi ha svolto il formale colloquio con Mattarella per sciogliere la riserva. Dopo aver sciolto la riserva e aver presentato i suoi ministri, si terrà la cerimonia del giuramento che avrà luogo domani alle ore 12. Infine il voto di fiducia in Parlamento: al Senato martedì e mercoledì alla Camera. Al termine dell’incontro con il Presidente della Repubblica, Draghi ha presentato la lista dei ministri: ministri senza Portafoglio D’Incà Rapporti con il Parlamento Colao Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale Brunetta Pubblica Amministrazione Gelmini Affari Generrali Carfagna Ministro per il Sud Dadone Politiche Giovanili Bonetti Pari Opportunità Stefani Disabilità ministri con Portafoglio Garavaglia ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl premier incaricato Marioha svolto il formale colloquio con Mattarella per sciogliere la riserva. Dopo aver sciolto la riserva e aver presentato i suoi, si terrà la cerimonia del giuramento che avrà luogo domani alle ore 12. Infine il voto di fiducia in Parlamento: al Senato martedì e mercoledì alla Camera. Al termine dell’incontro con il Presidente della Repubblica,ha presentato ladeisenza Portafoglio D’Incà Rapporti con il Parlamento Colao Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale Brunetta Pubblica Amministrazione Gelmini Affari Generrali Carfagna Ministro per il Sud Dadone Politiche Giovanili Bonetti Pari Opportunità Stefani Disabilitàcon Portafoglio Garavaglia ...

