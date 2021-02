Febbraio di SUPER INVERNO, rischio di ulteriori irruzioni di freddo e gelo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Correnti artico-continentali dalla Russia stanno raggiungendo l’Italia, per quella che sarà l’ondata di gelo più importante dell’INVERNO con anche nevicate che si spingeranno a quote molto basse e in pianura sulle regioni centro-meridionali. Questa penetrazione del grande freddo verso il Mediterraneo nasce dal rinforzo dell’anticiclone in sede scandinava. Da diversi giorni il lago d’aria gelida stazionava sull’Europa Centro-Settentrionale e ora ha spostato il proprio fulcro sulle nazioni centro-orientali, con ulteriore alimentazione dalla Russia. Europa ancora in balia di gelo e neveIl gelo sta imperversando in questa fase su molte parti dell’Europa grazie all’allungamento sul nostro Continente del lobo siberiano del Vortice Polare. Il Vortice Polare è proprio l’elemento distintivo di ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 12 febbraio 2021) Correnti artico-continentali dalla Russia stanno raggiungendo l’Italia, per quella che sarà l’ondata dipiù importante dell’con anche nevicate che si spingeranno a quote molto basse e in pianura sulle regioni centro-meridionali. Questa penetrazione del grandeverso il Mediterraneo nasce dal rinforzo dell’anticiclone in sede scandinava. Da diversi giorni il lago d’aria gelida stazionava sull’Europa Centro-Settentrionale e ora ha spostato il proprio fulcro sulle nazioni centro-orientali, con ulteriore alimentazione dalla Russia. Europa ancora in balia die neveIlsta imperversando in questa fase su molte parti dell’Europa grazie all’allungamento sul nostro Continente del lobo siberiano del Vortice Polare. Il Vortice Polare è proprio l’elemento distintivo di ...

