Effetto Draghi | continua il calo dello spread Btp - Bund | sotto quota 90

Non sempre, non ieri: il mostrare il disegnino - fumetto - montaggio in cui Draghi è sul cornicione del Quirinale ha l'effetto comico di una barzelletta sull'ossigeno in terapia intensiva. Che il ...

Continua il calo dello spread tra Btp e Bund, in attesa dell'insediamento di un governo Draghi. Il differenziale tra i rendimenti dei titoli di Stato italiani e quelli tedeschi scende sotto la soglia dei 90 punti. Il decennale italiano tocca lo 0,44%, aggiornando così il minimo storico.

Emergenza coronavirus in Italia, resta il divieto di spostamento tra Regioni. La proroga fino al prossimo 5 marzo, data di scadenza del dpcm.

“Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà, grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di Mario Draghi. Ora penso sia più chiaro come l’apertura della crisi, gesto per il qua ...

