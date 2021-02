Draghi è pronto a salire al Quirinale con la sua lista dei ministri del suo governo

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Atteso per oggi l’incontro tra il presidente incaricato e il Capo dello Stato. L’ex governatore aveva messo in conto i margini stretti del voto M5S

Leggi anche Rousseau, il risultato del voto sul governo: sì del 59,3% Sul Movimento si è spaccato. Di Battista: "Mi faccio da parte" sceglierà i ministri con Mattarella: sarà Renzi è pronto a scommettere che "non ci saranno nuove tasse". Quanto al Mes: "Ora è meno conveniente". L'intervista completa sul Sole 24 Ore del 12 febbraio. 12 febbraio 2021 Mario GOVERNO NEWS – Dopo aver incassato il voto favorevole degli iscritti alla piattaforma Rousseau, indetto dal M5S, e il voto unanime della direzione Pd sulla fiducia al governo, il presidente incaricato Atteso per oggi l'incontro tra il presidente incaricato e il Capo dello Stato. L'ex governatore aveva messo in conto i margini stretti del voto M5S