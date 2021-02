Cts | Miozzo | “Draghi scavalchi le Regioni nella gestione della pandemia C’è l’articolo 120 della Costituzione…”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino, ha dichiarato che il premier in pectorecentralizzi ladell’emergenza. ROMA – Agostino, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Repubblica. “si sostituisca alle” “Asuggerirò il ricorso al120Costituzione che prevede il potere di sostituzione del governo centrale laddove le autorità locali non garantiscano i diritti costituzionalmente previsti“. Così ha affermato il medico 67enne, criticando lada parte degli amministratori locali. Pertanto, ...

In merito allo spostamento tra regioni,assicura di essere 'assolutamente' a una proroga del blocco 'almeno fino a quando non sarà chiaro l'impatto delle varianti del virus. La mobilità ...Altra immagine: ieri Agostinoe Fabio Ciciliano, rispettivamente, coordinatore e segretario del(Comitato tecnico scientifico), hanno svolto un sopralluogo nel nuovo Centro Vaccini al ...Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, ha dichiarato che il premier in pectore Draghi centralizzi la ...Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, in una intervista a Repubblica critica l'operato in questa pandemia degli amministratori locali e arriva a suggerire al prossimo preside ...