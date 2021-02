Covid, oggi indice di positività in calo (4,55%), ma ancora troppe vittime: 316, 47 delle quali solo in Lombardia (Di venerdì 12 febbraio 2021) In linea con il trend ‘altalenante’ che da settimane continua a caratterizzare l’andamento della situazione coronavirus nel Paese, oggi segnaliamo un calo dell’indice di positività, sceso al 4,55%. A ‘smuovere’ con tale facilità questo valore, il fatto che da diverse settimane i tamponi sono conteggiati ‘insieme’, cioè sia i molecolari che gli antigenici (in questo caso da ieri ben 305.619) i quali, in virtù dei contagi individuati (stavolta 13.908), determinano quindi il tasso di positività. Dunque, spiega inoltre il ministero della Salute, oggi gli attualmente positivi – non per questo tutti ‘malati’ – sono 402.174, in calo. Sempre alto il numero delle vittime nelle ultime 24 ore: 316 (47 delle ... Leggi su italiasera (Di venerdì 12 febbraio 2021) In linea con il trend ‘altalenante’ che da settimane continua a caratterizzare l’andamento della situazione coronavirus nel Paese,segnaliamo undell’di, sceso al 4,55%. A ‘smuovere’ con tale facilità questo valore, il fatto che da diverse settimane i tamponi sono conteggiati ‘insieme’, cioè sia i molecolari che gli antigenici (in questo caso da ieri ben 305.619) i, in virtù dei contagi individuati (stavolta 13.908), determinano quindi il tasso di. Dunque, spiega inoltre il ministero della Salute,gli attualmente positivi – non per questo tutti ‘malati’ – sono 402.174, in. Sempre alto il numeronelle ultime 24 ore: 316 (47...

MediasetTgcom24 : Covid, oggi riapre il Duomo di Milano #covid - agorarai : 'Franco è stato un padre nobile della nostra organizzazione. Un uomo dello Stato e un grande italiano. Speravamo ch… - Adnkronos : Convocato per oggi il Consiglio dei ministri chiamato a varare il nuovo decreto anti-Covid - dinoforitaly : RT @angy_cocco: @MinervaMcGrani1 oggi una ragazza , suo padre è morto di covid a fine dicembre, preso in ospedale in reparto oncologia, lo… - SailorGio : RT @you_trend: ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend resta stabile a 58, come ieri Nota metodologica completa: h… -