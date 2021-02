Cluedo: il gioco verrà adattato in una serie animata (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il famoso gioco Cluedo, messo in vendita da Hasbro, verrà adattato in una nuova serie animata che verrà prodotta da Fox Entertainment. Cluedo, il popolare gioco della Hasbro, diventerà una serie animata prodotta da Fox Entertainment in collaborazione con Entertainment One e lo studio Bento Box Entertainment. I produttori, per ora, non hanno rivelato i dettagli relativi alla trama alla base delle puntate che verranno realizzate. Michael Thorn di Fox Entertainment ha dichiarato, annunciando il progetto legato a Cluedo, che lo showproporrà le dinamiche elettrizzanti e piene di tensione che lo hanno reso un successo mondiale da oltre settanta anni, rendendo gli elementi che lo compongono ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il famoso, messo in vendita da Hasbro,in una nuovacheprodotta da Fox Entertainment., il popolaredella Hasbro, diventerà unaprodotta da Fox Entertainment in collaborazione con Entertainment One e lo studio Bento Box Entertainment. I produttori, per ora, non hanno rivelato i dettagli relativi alla trama alla base delle puntate che verranno realizzate. Michael Thorn di Fox Entertainment ha dichiarato, annunciando il progetto legato a, che lo showproporrà le dinamiche elettrizzanti e piene di tensione che lo hanno reso un successo mondiale da oltre settanta anni, rendendo gli elementi che lo compongono ...

