Brusaferro: 'Incidenza in crescita in alcune regioni, in calo contagi tra operatori sanitari grazie al vaccino' (Di venerdì 12 febbraio 2021) 'In Italia la curva ci indica una situazione stabile ma il numero di regioni che segnala un aumento nell'Incidenza dei casi comincia a crescere'. Lo ha affermato il presidente dell'Istituto superiore ... Leggi su leggo (Di venerdì 12 febbraio 2021) 'In Italia la curva ci indica una situazione stabile ma il numero diche segnala un aumento nell'dei casi comincia a crescere'. Lo ha affermato il presidente dell'Istituto superiore ...

Agenzia_Ansa : Covid, Brusaferro: 'In aumento le regioni che segnalano la crescita dell'incidenza. Popolazione più giovane sta con… - RaiNews : #coronavirus #covid19 'Ci sono segnali che consigliano grande precauzione e consapevolezza nelle misure da adottar… - istsupsan : ???Silvio Brusaferro - #ISS: 'In Italia situazione stabile ma il numero di regioni che segnala un aumento nell'incid… - chrcapuano : RT @Agenzia_Ansa: Covid, Brusaferro: 'In aumento le regioni che segnalano la crescita dell'incidenza. Popolazione più giovane sta contraend… - marcoluci1 : RT @Agenzia_Ansa: Covid, Brusaferro: 'In aumento le regioni che segnalano la crescita dell'incidenza. Popolazione più giovane sta contraend… -