Biagianti | dal calcio al Futsal sempre col Catania nel cuore | esordio e vittoria col Meta Catania

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Dalla Serie A... alla Serie A, ma quella dia 5. Lo scrivo il diretto interessato Marcosul proprio profilo Instagram per festeggiare il debutto nela 5 con la maglia del. Lo scorso 9 febbraio, l'ex centrocampista e capitano delha fatto il suoin quella che, a 36 anni, può considerarsi una nuova vita.: il post socialcaption id="attachment 1092895" align="alignnone" width="499"(Instagram)/caption"Dalla Serie A alla Serie A di. Stesse emozioni, stessi colori. Non conocevo nemmeno le regole, ora invece mi sto innamorando di questo sport", scrive su Instagram ...

Esordio perche per tre minuti calcava il parquet del Palanitta della sua nuova serie A. Cuore e applicazione da parte del numero 27 che continua la sua sfidacalcio al futsal grazie ...I rossazzurri, catechizzati a doverecomandante serbo (costretto alla tribuna per via di una ... Silvestre, Spolli, Capuano, Carboni (1' st Ricchiuti), Mascara (40' st Morimoto), Izco,, ...Dopo una vita passata al Catania, Biagianti ha accettato la sfida di cambiare vita e professione. Lo scorso 9 febbraio ha esordito nella Serie A del calcio a 5: "Non conocevo nemmeno le regole, ora in ...L’eco della decisione di Biagianti arriva fin sulla scrivania di Enrico Musumeci, patron della Meta Catania. Il numero uno etneo non si fa pregare e invita lo storico capitano agli allenamenti della s ...