Attesa per il monitoraggio dell’Iss. Le Regioni che potrebbero cambiare colore (Di venerdì 12 febbraio 2021) Coronavirus in Italia, le previsioni prima del monitoraggio dell’Iss: le Regioni che potrebbero cambiare colore dal prossimo 15 febbraio. Il 12 febbraio è atteso il consueto monitoraggio settimanale a cura dell’Iss, in base al quale sono decisi i colori delle Regioni. Il venerdì è diventato ormai un giorno simbolico in questa fase dell’emergenza, solitamente accompagnato dalle critiche e dalle discussioni, ma fa parte del gioco. Imporre restrizioni non è semplice, accettarle dopo un anno d’inferno ancora meno. CoronavirusIl monitoraggio dell’Iss, le Regioni che potrebbero cambiare colore Sono due le Regioni ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Coronavirus in Italia, le previsioni prima del: lechedal prossimo 15 febbraio. Il 12 febbraio è atteso il consuetosettimanale a cura, in base al quale sono decisi i colori delle. Il venerdì è diventato ormai un giorno simbolico in questa fase dell’emergenza, solitamente accompagnato dalle critiche e dalle discussioni, ma fa parte del gioco. Imporre restrizioni non è semplice, accettarle dopo un anno d’inferno ancora meno. CoronavirusIl, lecheSono due le...

