Apex Legends | fuga di notizie per l’evento ‘Warlord’ Collection

Finalmente sono stati rilasciati nuovi dettagli riguardo la nuova stagione di Apex Legends e il nuovo evento collezione Warlord. La stagione otto di Apex Legends ha introdotto Fuse, una versione rimaneggiata di Kings Canyon, un nuovo fucile nel 30-30 Repeater e un cambiamento nei personaggi già esistenti. Ha inoltre dato la possibilità ai suoi fans di celebrare il secondo anniversario di vita del gioco attraverso l'organizzazione di un evento collezione dedicato. l'evento porterà con se nuove skin e abilità dei personaggi. Oggi finalmente si hanno avuto notizie più precise su quando si terrà e quale sarà il suo nome: non si chiamerà Warlord quando l'evento sarà online ma non vi si discosterà troppo. Le notizie trapelate rivelano che ...

Ultime Notizie dalla rete : Apex Legends Segnalati problemi con Apex Legends su Steam il 12 febbraio

Bisogna fare molta attenzione oggi 12 febbraio ai problemi Apex Legends , segnalati in merito ad alcuni disservizi che più in generale stanno colpendo i server Steam . Una questione ovviamente delicata per tanti utenti che sono soliti dedicare diverse ore a ...

ROG Strix SCAR 17 - Recensione

La possibilità di overclockare automaticamente le due componenti più importanti del sistema sicuramente ingolosirà gli smanettoni, ma i 140 fps prodotti da Apex Legends, i 50 di Ashes of the ...

Apex Legends in versione mobile: report cita il coinvolgimento di Tencent Everyeye Videogiochi Apex Legends in versione mobile: report cita il coinvolgimento di Tencent

Con una crescente presenza sul mercato videoludico internazionale, Tencent potrebbe essere coinvolta nello sviluppo del titolo.

Apex Legends: TeQ svela il torneo Throwdown Throwdown da $ 10,000 USD

TeQ sta ospitando il suo evento Throwback Throwdown da $ 10,000. Con regole personalizzate dedicate ai vecchi Wraith, Wattson e Pathfinder ...

